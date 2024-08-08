تعرف على أهم التوصيات الزراعية لمحصول الذرة الشامية

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية لمحصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس، حيث يعد محصول الذرة الشامية أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، خاصة لان محصول الذرة الشامية له عدة استخدامات متعددة حيث يستخرج منه الزيت ويصنع منه الخبز وكذلك يستخدم كعلف للماشية.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1- تجنب التعطيش "إطالة فترات الري خاصة أثناء التزهير" حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والاخصاب وبالتالى يقل المحصول وتجنب ايضاً التغريق "زيادة ماء الري" حتى لا يؤدى إلى اصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالي يقل المحصول.

2- الامتناع عن إجراء عمليتي التوريق "إزالة الأوراق الخضراء من النباتات" أو التطويش "إزالة الجزء العلوي من النباتات" بغرض تغذية المواشي، حيث أن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين المادة الجافة وبالتالي نقل المحصول.

