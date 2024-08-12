اليوم السابع
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وزارة الزراعة تنظم ندوة إرشادية لمزارعى الذرة فى الشرقية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:07 م
وزارة الزراعة تنظم ندوة إرشادية لمزارعى الذرة فى الشرقية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية ندوة إرشادية لمزارعي الذرة الشامية بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية.

وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بتكثيف الدور الإرشادي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين وتقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة لهم.

وأشار يوسف إلى أن تلك الندوة تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية، بحضور عدد كبير من المزارعين وذلك لتوعيتهم بالممارسات الزراعية الجيدة لمحصول الذره الشاميه، حيث تم  توضيح المعاملات الزراعيه المثلى من حرث الأرض والتهويه والتخطيط واختيار أفضل الأصناف من الهجن الحديثة والتسميد على دفعات والرش بالمبيدات من دوده الحشد الخريفي ومتابعه الزراعات باستمرار والرش بالمبيدات الموصى بها.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه تم أيضا الاستماع الى المزارعين، والرد على اسألتهم واستفساراتهم، فيما يتعلق بالمعاملات الزراعية المختلفة.







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