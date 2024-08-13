وفد صيني يزور مركز البحوث الزراعية لبحث التعاون المشترك

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفد صيني خلال زيارتة لمصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية .

وخلال الزيارة قدم رئيس مركز البحوث الزراعية عرض تفصيلي عن أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية من خلال الاهتمام بالبحوث التطبيقية وتوضيح دور المركز في تحقيق التنمية الزراعية في مصر من خلال استنباط أصناف وهجن جديدة قادرة علي التكيف مع التغيرات المناخية وقادرة علي تحمل الملوحة والجفاف .

كما أكد عبد العظيم أن هدف الزيارة هو التعرف علي إمكانيات مصر البحثية وفتح افاق جديدة للتعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي التطبيقي وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الزراعية .

وأشاد الوفد بدور مركز البحوث الزراعية في تطوير القطاع الزراعي في مصر معربًا عن رغبته في استمرار التعاون المشترك بين الجانب المصري والصيني في المجالات الزراعية المختلفة.