وزير الزراعة يجري حركة تغييرات وتنقلات كبرى بمديريات الزراعة بالمحافظات

كتبت أسماء نصار

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات وتنقلات كبرى، بمديريات الزراعة بالمحافظات.

وشملت القرارات الخاصة بالتغييرات، تكليف الدكتور ناجح فوزي محمد مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، والمهندس عماد محمد جنجن مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، والمهندس ناصر محمد محمود علي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية.

كما شملت القرارات ايضا، تكليف المهندس محمد بركات التركاوي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس خالد عبد السلام عبده مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة دمياط، والدكتور اسامه ابراهيم علي السيد دياب مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، كذلك المهندس اسامة سعيد عبد القوي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف.

كما كلف وزير الزراعة أيضا المهندس محمد عبد الرحمن محمود مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، و المهندس عابدين علي محمد حسين مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، والمهندس ابو العباس عبد الفتاح البدري مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة قنا، فضلا عن المهندس جابر محمد كلحي مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة الاقصر.

يأتي ذلك في إطار، خطة وزير الزراعة لاعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة للعمل في مواقع الوزارة المختلفة، لتحسين الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمتعاملين مع الوزارة.