اليوم السابع
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قوافل أغسطس العلاجية لحياة كريمة تبدأ اليوم عملها بقرى البحر الأحمر

الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:00 ص
قوافل أغسطس العلاجية لحياة كريمة تبدأ اليوم عملها بقرى البحر الأحمر قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنطلق اليوم الإثنين، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتى تصل شهريا إلى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر، خلال أغسطس الجارى، بوحدة المستعمرة بمدينة القصير وسط البحر الأحمر، وتستمر فيها لمدة يومى الاثنين والثلاثاء 13 و14 من أغسطس.

وتنطلق القوافل العلاجية من المستعمرة بالقصير إلى مدينة الشلاتين جنوباً، حيث منطقة الخير ورأس حدربة وهناك وتقضى يومى الأربعاء والخميس، ثم منها إلى حلايب أقصى جنوب مصر الشرقى وتستغرق يومين لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والتحاليل مجانا، ومنها إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب يومي الأحد والإثنين 18 و19 أغسطس الجارى.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أبو رماد وحلايب ومدينة مرسى علم وسفاجا وقرية أم الحويطات.

وتختتم القوافل العلاجية أعمالها خلال أغسطس بمدن وقرى البحر الأحمر، يومى السبت والأحد بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة.







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