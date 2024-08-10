حياة كريمة بأسوان.. استكمال مشروعات الشباب والرياضة بكوم أمبو وترفيقها وإشهارها

أسوان - صلاح المسن

مشروعات كبيرة وضرورية، ظهرت للنور داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، بأسوان ومن ضمن هذه المشروعات مراكز الشباب والملاعب بكوم أمبو، وتكثف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات الجديدة وتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الرياضية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المنشآت الرياضية، وذلك لأهمية الرياضة ومؤسساتها فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية المصرية.

وجاري متابعة توصيل المرافق لمشروعات الشباب والرياضة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان وتشمل الجهود كافة قري مركز كوم امبو، حيث يجري تنفيذ 2 مركز شباب في قروي المنشية و2 مركز شباب بقروي سلوا بحري ضمن حياة كريمة وتطوير مركز شباب فارس ومشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حجازة، ومشروع احلال وتجديد مركز شباب الكفور وانشاء مركز شباب العدوة، وكل قري كوم أمبو وتشمل أيضا انشاءات جديدة، حيث يجري الإسراع في إنهاء إجراءات توصيل المرافق من مياه وكهرباء لتحقيق الاستفادة الكبري من هذه المنشأت.

كما تم مؤخرا افتتاح مركز شباب عزبة على سليمان بالكاجوج، إشهار وإنشاء جديد، والمركز مقام على مساحة 2800 م2، وتكلف إنشاؤه 6.3 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بنسبة 100 % ليضم 2 ملعب نجيل صناعى، وتم دعمه بالأدوات الرياضية وترابيزة تنس، وكافتيريا للأعضاء ، وجارى تشكيل مجلس إدارة المركز، وجاري سرعة تمهيد وتسوية الطريق المؤدى لمركز الشباب لتسهيل حركة المترددين عليه.

كما يتم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع العمل ونهو الأعمال ودخولها الخدمة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للتأكد من وصول المرافق من "مياه، وكهرباء، وصرف صحي" والاطمئنان على كونها تمت، طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

من ناحية أخري، تشهد مراكز الشباب بمحافظة أسوان، أعمال تطوير موسعة وفقا لخطة وزارة الشباب لإحلال وتجديد مراكز الشباب، وتكثف وزارة الشباب والرياضة أيضا الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات الرياضية الجديدة وتنفيذها فى مواعيدها المقررة خاصة بالاماكن النائية والصحراوية.

وهناك خطة تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، لتطوير مراكز الشباب على مستوى محافظة أسوان، كما قامت وزارة الشباب والرياضة بالاستلام النهائى لملاعب 8مركزشباب حيث تم الاستلام النهائى لهذه الملاعب بعد تلافى الملاحظات التى ظهرت بها و الملاعب تشمل (٨)ملاعب خماسية تم تطويرهم وتحديثهم خلال العام المنصرم ، حيث قامت وزارة الشباب والرياضة بتطوير وتحديث ملاعب مراكز الشباب والمراكز هي مركز شباب مدينة اسوان ومركز شباب الحدود ،ومركز شباب الشيخ هارون ،ومركز شباب الصداقه الجديده مركز شباب مدينة وقري نصر النوبة مركز شباب السباعية غرب ومركز شباب مدينة ادفو ومركز شباب البصيلية. وكانت قد قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظةأسوان، بتسلم 14 مركز شباب بواسطة دار الهندسة من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم ، وتم إنهاؤهم بنسبة 100 % ، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ أكثر من 70 %.