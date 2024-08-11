وزارة الصحة تكشف أسباب فقدان السمع.. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن وجود مجموعة من العوامل التى تسبب فقدان السمع مثل العدوى الفيروسية وأمراض الأذن الأخرى وكذلك المواد الكميائية السامة للأذن المرتبطة بالعمل.
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب فقدان السمع في مرحلة البلوغ والشيخوخة والتى تشمل كل من:-
الأمراض المزمنة
- تصلب الأذن
- التدخين
- التدهور الحسى العصبى المرتبط بتقدم السن
- فقدان السمع الحسى العصبى المفاجئ
- تصلب الأذن
- التدخين
- التدهور الحسى العصبى المرتبط بتقدم السن
- فقدان السمع الحسى العصبى المفاجئ
انفوجراف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة