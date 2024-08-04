وزارة الصحة: الكشف في العيادات المتنقلة بالمجان من 9 صباحا لـ 9 مساء

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الكشف بالمجان في جميع العيادات المتنقلة الموجودة فى كل محافظات الجمهورية يوميا من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل إطلاق شارع الخدمة الصحيّة المصاحب لـ مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية لتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكل حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالى وأهالى المنطقة، مشيرا إلى أن الخدمة الطبية ستكون متاحة على مدار الساعة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن شارع الخدمة الصحية المصاحب للمهرجان يتميز بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لكل رواد المهرجان بداية من خدمات الرعاية الطبية والعلاجية المنزلية وحتى المتوفرة فى المستشفيات مشيرا إلى أنه سيتم عمل شارع كبير يتضمن وضع منصات لتقديم الخدمة الخاصة بجميع المبادرات الرئاسية بالإضافة إلى خدمات العيادات المتنقلة لافتا إلى أنه سيتم توفير مقر لعيادة الأسنان بالإضافة إلى سنتر للأشعة والمعامل فضلا عن القوافل الطبية المتنقلة مضيفا أنه سيتم توفير مجموعة من الاستشاريين لتوقيع الكشف الطبى على الرواد بالمهرجان مضيفا أنه سيتم توفير فرق لعمل التوعية المجتمعية المختلفة بالمبادرات الرئاسية وكذلك بالخدمات الطبية المقدمة.

وأشار حسام إلى أنه سيتم تقديم الخدمات الوقائية المتكاملة بالإضافة إلى التوعية بخطورة الأمراض المعدية وآليات مواجهتها مشيرا إلى أن الخط الساخن 105 يقدم كافة الاستفسارات الخاصة بخدمات الطب الوقائى، وتابع: يتم إرسال رسائل نصية لجميع زوار المهرجان والمترددين على منطقة الساحل الشمالى للتعريف بالخدمات التى يمكن الحصول عليها سواء من شار الصحة بالمهرجان أو من المنشآت الطبية بالمنطقة، وتابع: شارع الخدمة الصحية سيوفر خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وهي: مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التى تشمل أورام (البروستاتا، وأورام الرئة، وسرطان عنق الرحم، والقولون)، إلى جانب تكثيف تمركز سيارات الإسعاف، والخدمات التى تقدمها القوافل الطبية، والتى تشمل إجراء الأشعات، والتحاليل الطبية، وعيادة متنقلة للأسنان، وخدمات الصحة الإنجابية، وكذلك الخدمات الوقائية بأعلى المعايير، التى تتناسب مع تصميم المدينة باعتبارها أحد مدن الجيل الرابع.