وزارة الصحة تكشف أسباب فقدان السمع فى مرحلة الشيخوخة والبلوغ

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب فقدان السمع في مرحلة البلوغ والشيخوخة والتى تشمل كل من:-



- الأمراض المزمنة

- تصلب الأذن

- التدخين

- التدهور الحسى العصبى المرتبط بتقدم السن

- فقدان السمع الحسى العصبى المفاجئ