وزارة الصحة تكشف أسباب فقدان السمع فى مرحلة الشيخوخة والبلوغ

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب فقدان السمع في مرحلة البلوغ والشيخوخة والتى تشمل كل من:-
- الأمراض المزمنة
- تصلب الأذن
- التدخين
- التدهور الحسى العصبى المرتبط بتقدم السن
- فقدان السمع الحسى العصبى المفاجئ
أسباب فقدان السمع في مرحلة الشيخوخة
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب فقدان السمع في مرحلة البلوغ والشيخوخة والتى تشمل كل من:-
- الأمراض المزمنة
- تصلب الأذن
- التدخين
- التدهور الحسى العصبى المرتبط بتقدم السن
- فقدان السمع الحسى العصبى المفاجئ
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