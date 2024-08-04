اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف أسباب فقدان السمع فى مرحلة الشيخوخة والبلوغ

الأحد، 04 أغسطس 2024 01:49 م
وزارة الصحة تكشف أسباب فقدان السمع فى مرحلة الشيخوخة والبلوغ أسباب فقدان السمع في مرحلة الشيخوخة
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب فقدان السمع في مرحلة البلوغ والشيخوخة والتى تشمل كل من:-


- الأمراض المزمنة
- تصلب الأذن
- التدخين
- التدهور الحسى العصبى المرتبط بتقدم السن
- فقدان السمع الحسى العصبى المفاجئ

أسباب فقدان السمع في مرحلة الشيخوخة
أسباب فقدان السمع في مرحلة الشيخوخة

 







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