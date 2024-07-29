اليوم السابع
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وزارة الصحة: فحص السمع للمواليد ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع

الإثنين، 29 يوليو 2024 10:50 ص
وزارة الصحة: فحص السمع للمواليد ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه خلال 28 يومًا من الولادة، يتم إجراء المسح السمعي للطفل حديث الولادة، لتجنب مشاكل ومضاعفات ضعف وفقدان السمع

وأضافت وزارة الصحة والسكان :  الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة توفر الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم علاج دوائي، جراحي، توفير سماعات طبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية ، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.

 







الصحة

ضعف السمع

الاطفال حديثى الميلاد

التغطية الصحية



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