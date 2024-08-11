مياه الشرب بالجيزة تنظم ندوات لتوعية العاملين بالتعاون مع وعظ الأزهر

كتبت - مرام محمد

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع وعي العاملين، من خلال تنفيذ ندوات توعوية، وبرامج تدريبية، من شأنها تعزيز الوعي بضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، وضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة لكل العاملين، وكذا أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنفيذ ندوات توعوية بشبكات مياه: "الهرم، الكيت كات، الوراق"، بالتعاون مع وعظ الأزهر الشريف، إذ ألقى وعاظ الأزهر، الضوء على أهمية الإخلاص في العمل، وضرورة زيادة الإنتاج، لافتين أن الإخلاص هو أساس كل عمل، وأحد أهم أسباب تقدم ونهضة الأمم، مثمنين دور العاملين في محطات مياه الشرب والصرف الصحي في خدمة المواطنين.

ولفت المهندس منصور بدوي، إلى قيام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية، وكذلك حث العاملين على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن العاملين بالشركة هم خير سفير لتعزيز ونشر ثقافة الوعي المائي.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن تلك الندوات ركزت، أيضاً، على ترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية لدى العاملين، وكذا تعزيز الوعي الوقائي، لافتًا إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي أضرار أو مخاطر متوقعة داخل مواقع العمل.