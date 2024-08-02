دليلك لـ3 خدمات مهمة تقدمها شركة مياه الشرب بالجيزة.. أبرزها تركيب عداد بدل فاقد

كتبت – مرام محمد

تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة العديد من الخدمات لعملائها عن طريق مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة على مستوى مراكز وأحياء المحافظة، منها غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية، وإنهاء التعاقد على العداد بناءً على رغبة العميل، وتركيب عداد مياه جديد بدلاً من العداد المفقود.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تلك الخدمات.

أولًا: المستندات المطلوبة لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية

- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

- آخر فاتورة مصدرة للعميل.

- طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد).

ثانيًا: المستندات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- بطاقة الرقم القومي.

- آخر فاتورة مصدرة للعميل.

- آخر قراءه بالعداد عند الرفع.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد

- طلب من العميل أو المنتفع.

- بطاقة الرقم القومي.

- صورة من محضر سرقة العداد.

- آخر فاتورة مياه العميل.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

- البريد الإلكتروني للعميل.