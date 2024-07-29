مياه الشرب بالجيزة تطلق حملات لتوعية المواطنين بمخاطر الوصلات الخلسة.. صور

كتبت – مرام محمد

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضرورة الحفاظ على الموارد المائية، وكذا تقليل نسبة الفاقد من المياه، بما يضمن وصول المياه بكميات كافية للمواطنين بمختلف مدن وقرى محافظة الجيزة.

وفي هذا الصدد، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الحملات لتوعية المواطنين بمخاطر التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع محافظة الجيزة، ومديرية الأوقاف.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن أطر التعاون مع محافظة الجيزة، شهدت تنفيذ حملات توعية مباشرة مع المواطنين بمختلف المناطق؛ للتوعية بخطورة التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وحث وإرشاد المواطنين بالسلوكيات السليمة فى التعامل مع المياه وخطورة الإهدار، وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه ودورها في توفير قيمة فاتورة المياه.

وفي سياقٍ متصل، وفي إطار التعاون البناء بين الشركة ومديرية أوقاف الجيزة، تناولت الخطبة الثانية لصلاة الجمعة من مسجدي الرحمن الرحيم بقرية سقيل التابع لإدارة أوقاف أوسيم، وعلى غريب بقرية الجلاتمة التابع لإدارة أوقاف منشأة القناطر، تسليط الضوء على أن المحافظة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي واجبًا شرعيًا على كل الأفراد، كما أنه يُحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية، وأهمية ترشيد الاستهلاك، وضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه، في ظل حجم التحديات الهائلة التي نواجهها من أجل الحصول على كوب مياه نظيف، وكذلك توزيع مطبوعات للتوعية المائية على المواطنين بمحيط مساجد: "خالد بأوسيم، أحمد عبد المطلب، محمد حسين، جاد محسن، رفاعي بدير بقرية برطس".

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، يؤثر سلبًا على كميات المياه المفترض وصولها لجمهور عملاء الشركة، ويؤثر على جودة المياه؛ نتيجة التوصيل بطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية الصحيحة، مؤكدًا أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى أن الخط الساخن 125 يتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة بشأن توصيل المياه بطريقة غير قانونية.



مياه الشرب بالجيزة تطلق حملات لتوعية المواطنين بمخاطر الوصلات الخلسة



توعية المواطنين بمخاطر وصلات المياه الخلسة بالجيزة



جانب من حملات توعية المواطنين بمخاطر وصلات المياه الخلسة