لو العداد عطلان.. اعرف فروع خدمة العملاء لشركة مياه الشرب بالجيزة

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن آلية التعامل مع عداد المياه في حال تعرضه للتلف، لذا أوضحت شركة مياه الشرب بالجيزة أن في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء".

وفيما يلي، عناوين أبرز مراكز وفروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:

أولًا: فروع مراكز خدمة العملاء بوسط محافظة الجيزة

-ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر – الكيت كات.

-شارع شارل ديجول – محطة مياه الجيزة – الجامعة.

-شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الأليزيه – أرض اللواء.

-شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش – جزيرة محمد.

-تقاطع شارع 17 من 31 مدينة التحرير إمبابة – المنيرة الغربية.

-شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات – الرماية.

-شارع منشأة البكاري قرية المنشية – منشأة البكاري.

-البوابة الرابعة خزان المياه – هضبة الأهرام.

-شارع المستشفى أمام السنترال – العمرانية.

-شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس – بولاق الدكرور.

ثانيًا: فروع مراكز خدمة العملاء شمال محافظة الجيزة

-بجوار محطة مياه أوسيم.

-قرية برطس الطريق العمومي.

-الواحات البحرية مدينة الواحات.

ثالثًا: فروع مراكز خدمة العملاء جنوب محافظة الجيزة

-الساحة الشعبية - مدينة الحوامدية.

-طريق مصر أسيوط الزراعي الأخصاص - الصف.

-شارع طراد النيل الكداية - أطفيح.

-طريق مصر أسيوط الزراعي الودي - الصف.

-طريق مصر أسيوط الغربي مزغونة - البدرشين.

-قرية المنوات.

-قرية الشوبك.

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قنوات محددة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.