كيف تقلل من خطر نقص العناصر الغذائية لدى الأطفال "الانتقائيين" في الأكل؟

كتب - حسام الشقويرى

قد تكون مهمة جعل الطفل يأكل صعبة، فبعض الأطفال يكونون منفتحين ويتناولون أي شيء يوضع أمامهم، يكون البعض الآخر أكثر انتقائية ويستغرقون وقتًا للتكيف مع الأطعمة الجديدة أو غير المألوفة، وقد يكون من الصعب بشكل خاص إرضاء هؤلاء الأطفال، الذين يشار إليهم غالبًا باسم الأطفال الانتقائيين في الأكل، في وقت تناول الوجبة وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth

في حين أن الانتقائية في اختيار الأطعمة هي سمة شائعة في مرحلة الطفولة، فإن الجزء المثير للقلق في الأمر هو أن هذه العادة قد تعرض الأطفال لخطر نقص العناصر الغذائية المختلفة، ويمكن أن تجعل تفضيلاتهم المحدودة من الصعب على الآباء ضمان حصولهم على نظام غذائي متوازن، ما يؤدي إلى مخاوف بشأن تناولهم للعناصر الغذائية.



والعديد من الأطفال يعانون من نقص العناصر الغذائية بسبب عادات الأكل الانتقائية، والتغذية تلعب دورًا حيويًا في نمو الطفل وتطوره، والعناصر الغذائية الشائعة التي غالبًا ما يفتقر إليها النظام الغذائي للأطفال بسبب الأكل الانتقائي تشمل الحديد والكالسيوم والألياف، والأكثر شيوعًا هو نقص الحديد، والذي يمكن أن يسبب فقر الدم مع أعراض التعب مثل، شحوب الجلد، وانخفاض الشهية، وتشير التقديرات إلى أن ما يقدر بنحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا يعانون من فقر الدم.

والكالسيوم، إلى جانب الحديد، هو عنصر غذائي غالبًا ما يفتقر إليه الجسم، وخاصة عند الأطفال الذين يتجنبون تناول منتجات الألبان، موضحًا أن الكالسيوم ضروري لعظام قوية وفي تقليل آلام العضلات ونقص المناعة. كما أن انخفاض مستويات الكالسيوم يؤدي إلى تأخر النمو ومشاكل الأسنان، و يؤدي نقص الألياف الغذائية أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

كيفية ضمان نظام غذائي متوازن للأطفال

ولزيادة تناول الفيتامينات والمعادن، ينصح بإضافة الخضار والفواكه المقطعة ناعمًا إلى الصلصات والعصائر. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضاً تحديد وجبة منتظمة وأوقات تناول الوجبات الخفيفة، مما يقلل من احتمالية تناول الأطفال لوجبات خفيفة أقل تغذيةً وراحةً.

استراتيجيات لتقديم الأطعمة الجديدة للأطفال

شجع طفلك على تجربة قضمة واحدة على الأقل من طعام جديد. يمكن للوالدين محاولة تقديم الأطعمة بأشكال مرحة أو بترتيبات ملونة، مما يجعلها أكثر جاذبية للأطفال الصغار. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر إلى زيادة قبولهم للأطعمة المختلفة".

وهناك نهج آخر يتمثل في إشراك الأطفال في إعداد الوجبات، والسماح لهم باستكشاف المكونات واختيار طريقة طهيها أو تقديمها".

لن يصاب كل من يتناول طعامًا انتقائيًا بنقص في العناصر الغذائية. ومع ذلك، من المهم الانتباه إلى العلامات التي قد تكون مثيرة للقلق. إليك الحالات التي يجب عليك فيها طلب المساعدة المهنية:

إذا رفض الطفل باستمرار مجموعات غذائية متعددة، فإن هذا يؤدي إلى نقص ملحوظ في العناصر الغذائية.

إذا كانت هناك مخاوف بشأن نموهم وتطورهم.

سيقوم أخصائي الصحة بتقييم الحالة الغذائية لطفلك وتقديم المشورة المخصصة له، بما في ذلك تطوير خطة وجبات تضمن استهلاك جميع العناصر الغذائية الضرورية.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يصعب إرضاؤهم في تناول الطعام، قد تكون المكملات الغذائية المناسبة للأطفال أو الأطعمة المدعمة مفيدة.

ويمكن أن تسد الفيتامينات المتعددة ومكملات الحديد والحبوب المدعمة أو منتجات الألبان الفجوات الغذائية. ومع ذلك، من الأهمية بمكان استخدام المكملات الغذائية تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية لتجنب الإفراط في تناول المكملات الغذائية، والتي قد تكون ضارة. الأطعمة المدعمة آمنة بشكل عام ويمكن أن تكون وسيلة ملائمة لتعزيز النظام الغذائي للطفل".