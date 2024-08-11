بشاير الجوافة.. فوائدها الصحية لطفلك تجعلها أساسية فى نظامه الغذائى

كتبت مروة محمود الياس

الجوافة لا شك فاكهة مميزة، ومع ظهور بشائرها في الأسواق، يجب أن تعلم فوائدها المميزة خاصة لطفلك الصغير والرضع بشكل خاص، فوفقًا لتقرير نشر في موقع momjunction فإن الجوافة أحد أهم أنواع الفاكهة الصحية للطفل، خاصة إذا ما استخلصنا مشروبها وفائدها ليتناولها الطفل دون بذور مزعجة له، خاصة الرضع.

ووفقًا للتقرير فإن القيمة الغذائية للجوافة كبيرة وصحية، لأنه يجب تناولها باعتدال للصغار، بداية من عمر الستة أشهر يمكن للطفل الاستفادة بها، لأنها تحتوى على أحماض أمينية طبيعية وصحية، فضلاً عن احتوائها على البوتاسيوم بنسب عالية، وكذلك النحاس والفسفور والمنجنيز، كما تحتوى على معادن صحية للغاية لا يمكن إغفالها مهمة في مرحلة بناء الطفل ونموه.

وتابع التقرير أن الجوافة تحتوى على كم هائل من المياة التي تعزز من صحة الطفل وترطيب جسمه بشدة، كما تحتوى على الألياف المشبعة بنسبة كبيرة تعزز من شبع الطفل وشعور أمعاؤه بالراحة، وكذلك نسب سكرياتها قليلة ما يعزز من انتباه الطفل وفى الوقت ذاته لا تضر به، تحتوى كذلك على فيتامين ب 6 والزنك.

تعزز الجوافة من صحة البكتيريا المفيدة المعوية للطفل، فتعزز من نشاط الأمعاء، فضلاً عن تعزيز مزاج الطفل وتحسين حالته المزاجية والنفسية، فضلاً عن تعزيز مناعته ضد المرض لاحتوائها على مضادات أكسدة صحية ومطلوبة، كما تعزز الجوافة كذلك من بصر الطفل ورؤيته وصحة عينية، لأنها من أنواع الفاكهة التي تقاوم فرص الإصابة بالضمور البقعى عند الأطفال.

تحتوى على أغلب أنواع فيتامين ب الصحى والمفيد للقدرات الإدراكية للطفل، فضلاً عن القدرات الدماغية، وكذا تعزز مناعة الجسم ضد الفيروسات والعدوى المختلفة، كما تعزز من سلامة جلد الطفل وتقاوم إصابته بالأمراض الجلدية المختلفة.