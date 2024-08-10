لا تتخلص منها.. تعرف على فوائد قشر الأناناس فى إنقاص الوزن

كتبت مروة هريدى

في المرة المقبلة التي تقوم فيها بإعداد الأناناس، ضع القشور جانبًا لأنها تحتوي على فوائد صحية مهمة لأجسامنا، ولذا يمكنك تجربة هذه الحيلة قبل أن تتخلص من قشور الأناناس.

يمكننا جميعًا بذل المزيد من الجهود للحد من هدر الطعام، ولكن في بعض الأحيان يكون من الصعب إيجاد استخدام جيد لقشور الفواكه والخضروات وينتهى بنا الأمر بأن نرميها في سلة المهملات، وفيما يتعلق بقشور فاكهة الأناناس، يشير تقرير موقع "إكسبريس" إلى فوائده العديدة لصحتك ولا ينصح بأن ترميها.

وفقًا لخبراء الصحة يمكن أن يكون قشر الأناناس مفيدًا جدًا لصحتك، ويمكنك استخدامه مع مكونين شائعين آخرين لصنع مشروب لذيذ يحسن عملية الهضم لديك، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساعد المنشط أيضًا في تقليل الالتهاب في جسمك ويساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول السكر.

ما عليك سوى غسل قشور الأناناس جيدًا ثم غليه مع الماء، بدلاً من التخلص منه، وقتها سيفرز قشر الأناناس ما يسمى بـ"البروميلين"، وهو إنزيم قادر على تقليل احتباس الماء في الجسم وتحسين الهضم وتقليل الالتهابات، وإذا قمت بإضافة الزنجبيل والقرفة إلى هذا الخليط، يمكنك صنع مشروب فعال للغاية قادر على تسطيح بطنك بسرعة كبيرة والتخلص من الدهون الحشوية.

وأضاف الخبراء: "إن الزنجبيل والقرفة يساعدان على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وتعزيز حرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، فإنهما يساعدان على تحسين الهضم من خلال موازنة العصارة المعدية وتسهيل هضم الدهون والكربوهيدرات".

وينصح خبراء الصحة بتناول هذا المشروب مرتين في اليوم، مرة صباحًا وأخرى مساءً، وهناك فائدة أخرى لهذا المشروب، وهو المساعدة في تقليل رغبتك في تناول الحلويات لأنه مشروب حلو المذاق.