اليوم السابع
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لو بتعانى من الأرق.. تناول الأناناس قبل النوم

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:00 م
لو بتعانى من الأرق.. تناول الأناناس قبل النوم الأناناس
كتبت ميرفت رشاد

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إذا كنت تعانى من الأرق، وتكافح من أجل منع الأفكار المثيرة للقلق التى تمنع النوم الهادئ، فكل ما عليك فعله للحصول على قسط كاف من النوم، تناول فاكهة الأناناس التى تحتوى على خصائص معززة للميلاتونين، وإليك كل ما تريد معرفته عن الأطعمة المحفزة لهذا الهرمون، وفقا لما نشرته صحيفة " ذا صن " البريطانية.

الخبر 3

ما هو الميلاتونين
 

الميلاتونين هوهرمون ينتجه الدماغ استجابة للظلام، وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية فهو يساعد في توقيت إيقاعات الساعة البيولوجية للإنسان – أو ساعته الداخلية على مدار 24 ساعة – وفي النوم.

لقد ثبت أن الأناناس يزيد الميلاتونين في الجسم بنسبة 240%، حيت يتم امتصاص الميلاتونين في مجرى الدم، ثم ينتقل إلى الدماغ حيث يمكن أن يساعد في إعادة ضبط ساعة الجسم البيولوجية، فإذا كان لديك مستويات أقل من المطلوب من الميلاتونين الذي تنتجه الغدة، فإن تناول الأناناس يمكن أن يساعدك فى الحصول على قسط كاف من النوم .

وفقا لأبحاث حديثة، فإن الأطعمة مثل البيض والأسماك والمكسرات وبعض الفواكه والخضروات هي أيضا مصادر غذائية كبيرة للهرمون، وأوصى تحليل أجري في أبريل 2023  في المملكة المتحدة أيضًا بتناول الكيوي كوسيلة مساعدة فعالة قبل النوم.

ومع ذلك، كشف تقرير صدر في سبتمبر 2023 من Benenden Health أن  تناول الوجبات السريعة مثل الشوكولاته والآيس كريم ورقائق البطاطس والجبن والأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تساهم جميعها في الأرق.


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