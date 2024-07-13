كيف يساعدك عصير الأناناس في علاج البلغم؟

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يكون البلغم مشكلة مزعجة كما أنه يسبب احتقانًا والتهابات في الحلق، وفى حين أن إنتاج البلغم هو وظيفة طبيعية في الجسم، إلا أن الكميات الزائدة منه يمكن أن تشير إلى مشكلة أساسية، وحسبما أفاد موقع "Onlymyhealth"، هناك طرق طبيعية للتخلص من البلغم والشعور بالراحة ومنها عصير الأناناس.

فوائد عصير الأناناس

يحتوي عصير الأناناس على إنزيم فريد يسمى بروميلين، ووفقًا للمركز الهندى للصحة التكميلية والتكاملية يحتوي البروميلين على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تكون بمثابة منقذ للحياة عند التعامل مع البلغم.

وغالبًا ما يؤدي الالتهاب في مجاري الهواء إلى زيادة إنتاج المخاط، ويساعد البروميلين في تقليل هذا الالتهاب، ما يسمح لجسمك بإنتاج كمية أقل من البلغم ويجعل من السهل طرد ما هو موجود بالفعل.

كيف يمكن لعصير الأناناس أن يساعدك في التخلص من البلغم؟

- تخفيف المخاط

يعمل البروميلين على تفتيت البروتينات التي تجعل المخاط سميكًا ولزجًا، ويسهل إخراج هذا المخاط الرقيق عن طريق السعال وطرده من مجاري الهواء.

- تقليل التورم

يمكن أن تساعد خصائص البروميلين المضادة للالتهابات في تهدئة مجاري الهواء المتهيجة، وتخفيف الشعور بالحكة غير المريحة وجعل التنفس أسهل.

- تعزيز المناعة

عصير الأناناس هو أيضًا مصدر جيد لفيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي لتعزيز صحة الجهاز المناعي، حيث يساعد الجهاز المناعي القوي في مكافحة العدوى التي يمكن أن تسبب إنتاج البلغم.

نصائح لاستخدام عصير الأناناس لعلاج البلغم

على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات فعالية عصير الأناناس بشكل قاطع لعلاج البلغم، فإن دمجه في روتينك اليومي يمكن أن يكون طريقة آمنة ولذيذة لتخفيف الآلام.

ويفضل تناول عصير الأناناس الطازج كلما أمكن ذلك، فهو يحتفظ بأكبر قدر من البروميلين مقارنة بالأنواع التي تباع في المتاجر والتي قد تكون مبسترة أو مخففة.

الكمية المناسبة: التزم بتناول كمية معتدلة من عصير الأناناس، حوالي 4-8 أونصات من عصير الأناناس المخفف يوميًا، لأن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تهيج المعدة، لذلك إذا كان عصير الأناناس النقي قويًا جدًا على براعم التذوق لديك، قم بتخفيفه بالماء أو امزجه بمكونات مهدئة أخرى مثل العسل أو الزنجبيل أو الليمون.

اعتبارات مهمة قبل تناول عصير الأناناس

على الرغم من أن عصير الأناناس آمن بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

- الأدوية: يمكن أن يتفاعل البروميلين مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم، لذلك يجب استشارة الطبيب دائمًا قبل تناول عصير الأناناس إذا كنت تتناول أي أدوية.

- الحالات الطبية الأساسية: إذا كان البلغم لديك مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمى أو ضيق التنفس أو السعال المستمر، فمن المهم زيارة الطبيب لاستبعاد أي حالات طبية أساسية.

- المعدة الحساسة: يمكن لعصير الأناناس أن يكون حامضيًا ويسبب تهيجًا لمعدة بعض الأشخاص، لذلك ابدأ بكميات صغيرة وقم بتخفيفها إذا شعرت بأي إزعاج.

تذكر أن عصير الأناناس هو علاج تكميلي وليس بديلاً عن العلاج الطبي للبلغم، فإذا كان البلغم لديك شديدًا أو لا يتحسن بالعلاجات المنزلية، فاستشر طبيبك لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.