رطب على قلبك في الصيف بـ الأناناس.. هيقوي مناعتك ويخسسك

كتبت فاطمة ياسر

فوائد تناول الأناناس الأناناس من الفواكه ذات المذاق الخاص والمميز، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، فهو يحتوي علي عناصر غذائية رائعة ومهمة لجسم الإنسان، ومنها مضادات الأكسدة ، والحديد، وحمص الفوليك، والزنك، والفسفور، والكالسيوم، والألياف وفيتامين أ وسي، وكل هذه العناصر الغذائية تعد مهمة لجسم الإنسان، وفقا لموقع "everydayhealth".

أما عن فوائد تناول الأناناس، فقدمها التقرير، ومنها:

- تقوية الجهاز المناعي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة فهو يقوم بحماية الجسم من الإصابة بسرطان الجلد، والمعدة والجهاز الهضمي، والقولون.

- يحافظ علي صحة المعدة والأمعاء، والسبب أنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي من دورها تنظيم الجهاز الهضمي، مما يجعله طعام مميز للذين يعانون من مشاكل في الهضم.

- يعمل علي تقوية صحة العظام والتقليل من الإصابة بهشاشة العظام، أو التعرض للكسر.

-بسبب أن الأناناس يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تقلل من فرص الإصابة بالتهابات المفاصل.

-الأناناس يساهم بشكل كبير في التئام الجروح، ويقلل من حدة تورم الجسم.

-يساعد بشكل ملحوظ في التخلص من الوزن الزائد، والسبب أنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تزيد من شعورك بالشبع لفترة زمنية طويلة.