فوائد تناول الأناناس مع الزنجبيل.. يطرد السموم ويعزز المناعة

كتبت مروة هريدى

عصير الأناناس مع الزنجبيل، يعتبر من المشروبات المنعشة وله العديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد على الهضم، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من الالتهابات فى الجسم، ويعزز المناعة، ويزيل السموم من الجسم، وغيرها من الفوائد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 6 أسباب تدفعك إلى تضمين هذا المشروب إلى نظامك الغذائى:

يساعد على الهضم

يحتوي كلًا من الأناناس والزنجبيل على إنزيمات يمكن أن تساعد على الهضم عن طريق تحطيم البروتينات ودعم عملية الهضم.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء، مما يحتمل أن يخفف أعراض حالات مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD).

غني بالألياف

الأناناس مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي يمكن أن تعزز حركات الأمعاء المنتظمة وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

يعزز المناعة

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامينC ، وهو أمر مهم لتعزيز وظيفة المناعة.

إزالة السموم

يتمتع كلًا من الأناناس والزنجبيل بخصائص إزالة السموم من الجسم، مما يدعم صحة الأمعاء بشكل عام.

يخفف من الغثيان

الزنجبيل معروف بقدرته على تخفيف الغثيان والقيء، مما يجعله مفيداً للأفراد الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي.