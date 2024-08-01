هل تناول الفاكهة على معدة فارغة يفيدك؟ اعرف الطريقة الصحية

كتبت فاطمة خليل

تنتشر العديد من الشائعات في مجال الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومن بين هذه الشائعات التي انتشرت في الأشهر القليلة الماضية أنه يجب تناول الفاكهة على معدة فارغة فقط، ولكن هل هذا مفيد للصحة حقًا؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

هل يجب أن تتناول الفاكهة أول شىء فى الصباح؟

تعتبر الفاكهة من الخيارات الصحية المليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم.

إن تناول الفاكهة على معدة فارغة يمكن أن يسبب الحموضة وارتفاع السكر وعدم الراحة الهضمية.

يمكن أن يبطئ عملية الهضم ويؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإمساك والقيء.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحمل أو المعدة الحساسة استشارة أخصائي التغذية قبل تناول الفاكهة أول شيء في الصباح لتجنب المزيد من المضاعفات.

يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري تجنب تناول الفاكهة أول شيء في الصباح لتجنب ارتفاع السكر بعد الوجبة الغذائية.

ما هي الفواكه الآمنة للاستهلاك أول شيء في الصباح؟

يجب على الشخص الامتناع عن تناول الفاكهة أول شيء في الصباح لأنها يمكن أن تهيج معدتك بسهولة.

إذا كنت تعاني من الجفاف باستمرار، فحاول تناول الفواكه المرطبة ذات المحتوى العالي من الماء مثل البطيخ والفراولة والخوخ والأناناس والبرتقال في روتينك.

الفاكهة هي المصدر الأساسي للفيتامينات والمعادن ويجب أن تتذكر دائمًا قوس قزح عند اختيار الفاكهة.

كل لون له مضاد أكسدة مختلف وقوة غذائية خارقة، لذا فإن تناول الفواكه الملونة مثل التفاح والموز والكيوي والرمان والكمثرى والخوخ والتوت والجوافة والبطيخ والكرز والأفوكادو والتفاح والتين طوال الأسبوع يمكن أن يكون صحيًا ويساعد في تقوية جسمك لمحاربة الأمراض الصحية المختلفة.

إن تناول الفاكهة بانتظام هو عادة مجزية لها فوائد كبيرة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم وتعزيز الطاقة وتقليل خطر الإصابة بأمراض صحية مثل مرض السكري وأمراض القلب.

ما هو أفضل وقت لتناول الفاكهة؟

يفضل معظم الناس تناول الفاكهة في الصباح الباكر للحصول على فوائد مختلفة وتعزيز الطاقة بسرعة

لا يوجد بحث علمي أو منطق وراء فكرة تناول الفاكهة في أوقات معينة من اليوم، يجب تناول الفاكهة بين الوجبات كحشو مثل بين الإفطار والغداء أو بين الوجبات الخفيفة والعشاء للحصول على أقصى قدر من امتصاص العناصر الغذائية والفوائد.

إن تناول الفاكهة مع الوجبات أو أول شيء في الصباح أو آخر وجبة في الليل ليس الطريقة المثالية.

يمكن للشخص أن يختار الفاكهة بدلاً من الوجبات الخفيفة غير الصحية أثناء وقت الوجبة الخفيفة للحصول على نتائج فعالة. ومع ذلك، تجنب تناولها على معدة فارغة.