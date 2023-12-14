5 أنواع من الفاكهة تناولها على معدة فارغة يعزز صحتك ومناعتك

كتبت إيناس البنا

يعد تناول الفاكهة على معدة فارغة عادة بسيطة لكنها قد تكون مفيدة لصحة جسمك، حيث تعتبر الفواكه مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الأساسية بداية مغذية ليومك.

الفواكه التي يمكنك تناولها على معدة فارغة

1. الحمضيات

وفقا لموقع " onlymyhealth"، تعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون خيارات ممتازة لمعدة فارغة، حيث تساعد هذه الفاكهة الغنية بفيتامين C على تنشيط عملية التمثيل الغذائي وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما توفر السكريات الطبيعية الموجودة في الحمضيات دفعة سريعة من الطاقة دون التسبب في ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

2. التوت

التوت غني أيضًا بمضادات الأكسدة والتي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم جهاز المناعة وحماية خلاياك من التلف، بالإضافة إلى أن محتوى الألياف الموجود بها يساعد في عملية الهضم ويعزز الشعور بالامتلاء.

3. الموز

الموز فاكهة مريحة وغنية بالبوتاسيوم ويمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم، كما أنها توفر مصدرًا جيدًا للطاقة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتناول وجبة خفيفة سريعة في الصباح، يساعد مزيج الألياف والسكريات الطبيعية في الحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم.

4. التفاح

هناك قول مأثور يقول "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" ، فالتفاح غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على الهضم وتساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول، كما أنها توفر مصدرًا طبيعيًا للطاقة، مما يجعلها خيارًا ذكيًا للانتعاش الصباحي.

5. البطيخ

يحتوي على اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهاب، ويساهم المحتوى المائي العالي أيضًا في الحصول على ترطيب مثالى للجسم.