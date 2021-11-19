لماذا لا يجب تناول الفاكهة مع الوجبات وقبل النوم؟

كتبت مروة هريدى

إن تناول الفاكهة يجلب التنوع إلى النظام الغذائي، مثلما يقال عن تناول الخضراوات ثلاث مرات في اليوم لصحة أفضل، فإن تضمين الفواكه في نظامك الغذائي أمر حيوي بنفس القدر، حيث يمكن أن توفر حصتان من الفاكهة النيئة لجسمك العناصر الغذائية ليعمل بشكل جيد، فهى تساعد في الحفاظ على رطوبتك وكذلك فى التخلص من الكيلو جرامات الزائدة إن كنت تبحث عن إنقاص الوزن، مع الاستفادة من فوائد تناول الفاكهة، يجب تناولها في الوقت المناسب وبشكل صحيح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا لا يجب تناول الفاكهة مع أى طعام آخر؟



تتحلل الفاكهة بسرعة مقارنة بأي طعام آخر، يمكن أن يؤدي تناولها مع أي أطعمة أخرى إلى تكوين السموم في الجسم، والمعروفة باسم ama، ذلك لأن اقتران الأطعمة قد يقلل من عملية الهضم.

علاوة على ذلك، فإن تناول الفاكهة مع منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي يمكن أن يؤدي إلى أمراض جلدية مثل حب الشباب والصدفية والأكزيما.

لماذا لا يجب طهي الفاكهة؟



يؤدي طهى الفاكهة إلى فقدانها العديد من العناصر الغذائية الصحية، لذلك لن يكون هناك أي فوائد من تناول الفاكهة المطبوخة.



الوقت المناسب لتناول الفاكهة

ما هو الوقت المناسب لتناول الفاكهة؟



في الصباح على معدة فارغة، هذا هو الوقت الذي تستطيع فيه المعدة امتصاص أقصى قدر من العناصر الغذائية من الفاكهة.

يمكنك أيضًا تناول الفاكهة كوجبة خفيفة بين وجباتك الأساسية للحد من جوعك، بما يوفر لجسمك الفيتامينات والمعادن الأساسية ويمنعك أيضًا من تناول الطعام غير الصحي، لذلك من الأفضل تناول الفاكهة فى التوقيت من 11 صباحًا حتى 4 مساءً، أما إذا تناولت وجبة الإفطار والغداء في وقت متأخر، فانتظر لمدة 30 إلى 40 دقيقة لتناول الفواكه.

لماذا لا يفضل تناول الفاكهة فى المساء؟



الفواكه عبارة عن كربوهيدرات بسيطة، مما يعني أنه يمكن تكسيرها بسرعة، ومن ثم رفع مستويات السكر في الدم على الفور، قد يؤدي ذلك مع تعطيل موعد النوم الخاص بك، كما أنه فى المساء، يتباطأ التمثيل الغذائي لدينا ويجد الجهاز الهضمي صعوبة في هضم الكربوهيدرات.