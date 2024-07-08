وزير الزراعة يستقبل السيد القصير بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد القصير وزير الزراعة السابق والذي حرص على تقديم التهنئة للوزير الجديد بمناسبة توليه المسئولية، متمنيا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأعرب فاروق، عن تقديره بهذه الزيارة والعلاقة الطيبة التى تربطه بالوزير السابق، مشيدا بالجهود التي بذلها "القصير" خلال فترة توليه المسئولية، مؤكدا الاستفادة من خبرته في استكمال العديد من الملفات المهمة والبناء على الجهود السابقة ومتمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وقدم القصير، التهنئة إلى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة على تجديد الثقة، مؤكدا استعداده لتقديم كل الدعم والتعاون، متمنيا لوزير الزراعة ونائبه كل التوفيق والنجاح ولبلدنا الغالية التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.