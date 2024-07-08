وزارة الزراعة: دعم مزارعي التجمعات فى سيناء بمشروعات تربية الدجاج البياض

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة، إنه تماشيا مع رؤية القيادة السياسية للدولة لـ تنمية سيناء ودعم المنتفعين من التجمعات الزراعية بسيناء وتنفيذا لخطة وزارة الزراعة في إيجاد فرص عمل للشباب والسيدات بالتجمعات، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى لدعم المنتفعين بمشروعات تربية الدجاج البياض حيث تم تسليم عدد من الأسر 20 نموذج متكامل لتربية الدجاج البياض يشمل البطاريات والدواجن والاعلاف كنموذج انتاجي يعمل علي تحسين الدخل ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي لأهالي التجمعات.



وأضاف شوقي بأنه تم تدريب المنتفعين على الممارسات الصحيحه لإدارة المشروع من خلال عقد دورات تدريبيه مكثفه بالتجمعات والتدريب العملي على الرعاية الغذائية والصحية الجيدة للدواجن مع تنفيذ قوافل ارشادية وبيطريه مستمره للعمل على تحقيق أعلى استفاده للمنتفعين من هذه المشروعات.



وأشار الدكتور أحمد الحاوي رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية بسيناء بأن المركز سيوفر 50 نموذج يتم توزيعها على المنتفعين بالتجمعات بعد تدريبهم على طرق الرعايه الجيده مشيرا الي ان المركز قد سبق له تقديم نماذج مشابهه خلال السنوات الماضية لسكان الحسنة والشيخ زويد بشمال سيناء ووادي فيران والطور بجنوب سيناء، وكذلك لبعض الأسر بالوادي الجديد، وقد حققت نجاحا كبيرا وساهمت في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل لأفراد الأسرة.