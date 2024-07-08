اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يوليو 2024 01:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الزراعة: دعم مزارعي التجمعات فى سيناء بمشروعات تربية الدجاج البياض

الإثنين، 08 يوليو 2024 11:02 ص
وزارة الزراعة: دعم مزارعي التجمعات فى سيناء بمشروعات تربية الدجاج البياض وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة، إنه تماشيا مع رؤية القيادة السياسية للدولة لـ تنمية سيناء ودعم المنتفعين من التجمعات الزراعية بسيناء وتنفيذا لخطة وزارة الزراعة في إيجاد فرص عمل للشباب والسيدات بالتجمعات، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى لدعم المنتفعين بمشروعات تربية الدجاج البياض حيث تم تسليم عدد من الأسر 20 نموذج متكامل لتربية الدجاج البياض يشمل البطاريات والدواجن والاعلاف كنموذج انتاجي يعمل علي تحسين الدخل ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي لأهالي التجمعات.


وأضاف شوقي بأنه تم تدريب المنتفعين على الممارسات الصحيحه لإدارة المشروع من خلال عقد دورات تدريبيه مكثفه بالتجمعات والتدريب العملي على الرعاية الغذائية والصحية الجيدة للدواجن مع تنفيذ قوافل ارشادية وبيطريه مستمره للعمل على تحقيق أعلى استفاده للمنتفعين من هذه المشروعات.


وأشار الدكتور أحمد الحاوي رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية بسيناء بأن المركز سيوفر 50 نموذج يتم توزيعها على المنتفعين بالتجمعات بعد تدريبهم على طرق الرعايه الجيده مشيرا الي ان المركز قد سبق له تقديم نماذج مشابهه خلال السنوات الماضية لسكان الحسنة والشيخ زويد بشمال سيناء ووادي فيران والطور  بجنوب  سيناء، وكذلك لبعض الأسر بالوادي الجديد، وقد حققت نجاحا كبيرا وساهمت في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل لأفراد الأسرة.







وزارة الزراعة

القوافل الطبية

التجمعات الزراعية

الدجاج



الموضوعات المتعلقة

نجاح زراعة محصول "القرن" كبديل للقمح بالوادى الجديد ضمن برنامج مركز بحوث الصحراء.. نبات الكاسافا غير مستهلك للمياه ويتحمل الظروف المناخية القاسية.. وينتج دقيقا خاليا من الجلوتين ونشا التابيوكا.. صور

الأحد، 07 يوليو 2024 11:00 م

مركز بحوث الصحراء ينجح فى زراعة نبات الكاسافا بالوادى الجديد.. يمكن زراعته بالأراضى المستصلحة والهامشية.. لا ينافس القمح كمحصول غذائى استراتيجى.. وقد يلعب دورا هاما فى توفير الأمن الغذائى فى مصر بالفترة المقبلة

الجمعة، 21 يونيو 2024 03:00 ص

وزير الزراعة يفتتح معامل بناء القدرات لأبحاث المياه بمركز بحوث الصحراء

السبت، 01 يونيو 2024 05:46 م

نصائح لحماية الثروة الحيوانية من ارتفاع الحرارة.. تعرف عليها

الأربعاء، 26 يونيو 2024 07:00 ص

سيناء أرض الأحلام تكشف عن إرادة المصريين.. سياسيون: إعلان 2014 لتنمية سيناء تحقق لتصبح أهم المناطق على الخريطة العالمية.. تعمير أرض الفيروز بمثابة وحدة قياس لقدرة الدولة على الإنجاز فى وقت قياسى

الخميس، 25 أبريل 2024 11:00 م

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة