رئيس الوزراء: مصر تتمتع بمزايا وفرص فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة تضع نصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «مدبولي»، فى كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة: "نعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل فى ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول 2030، وزيادة أعداد المتدربين فى نوادى تكنولوجيا المعلومات ونسعى إلى التوسع فى إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز مركز فى كل محافظة".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "نعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحى وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز بشبكات عالمية متخصصة واحتضان العديد من الشركات الناشئة".