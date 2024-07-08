رئيس الوزراء: فتح قنوات فعالة مع كافة أطياف المجتمع وتعزيز التفاهم المشترك

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة الجديدة يشمل التعاون مع كافة مكونات المجتمع المصرى، متابعا: "تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات فعالة مع كافة أطياف صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك يشمل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطنى والنقابات والأحزاب والشباب والمرأة والمجمعات

وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة: "تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين مما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الانتماء.

وتابع رئيس الوزراء: "يستهدف برنامج الحكومة تعزيز حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ورعاية حقوق المسنين".