اليوم السابع
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أجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن

مصطفى مدبولى يعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان.. إنفوجراف

الإثنين، 08 يوليو 2024 03:47 م
مصطفى مدبولى يعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان.. إنفوجراف رئيس الوزراء

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قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، التحية للشعب المصرى قائلا: "تحية طيبة للسادة النواب ولشعب مصر العظيم.. ويسرنى أن أهنئكم بالسنة الهجرية الجديدة داعيا الله أن تكون سنة خير وبركة على مصر والمصريين كافة وأن يسود السلام والازدهار أجراء وطننا الحبيب".

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة:

مدبولى
مدبولى

 

خالص الشكر للرئيس السيسى على تجديد الثقة بتكليفى لتشكيل الحكومة

برنامجنا اعتمد على مستهدفات رؤية مصر 20 -30 وجلسات الحوار الوطنى

سنستكمل المسيرة التى بدأتها الدولة المصرية منذ 10 سنوات

الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية والصناعة وغيرها من القطاعات

أجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصرى

لا شك أننا أمام مسؤولية كبيرة في ظل التحديات الكبرى التي يجب أن نواجهها

نسعى إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور







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