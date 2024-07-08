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رئيس الوزراء: الإسراع فى إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء الانتخابات

الإثنين، 08 يوليو 2024 03:48 م
رئيس الوزراء: الإسراع فى إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء الانتخابات الدكتور مصطفى مدبولى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن المحور الرابع من برنامج الحكومة الجديدة يؤكد أن مصر دولة تعلى من قيمة المواطن وتسعى إلى بناء الإنسان المصرى وأن تكون مصر دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريا وسياسيا وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، متابعا: "وأن تكون دولة ذات مكانة رائدة دوليا وإقليميا تحقق التوازن فى العلاقات الخارجية".

 

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة: "برنامج الحكومة الجديدة يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد ودعم اللامركزية سرعة إصدار المجالس الشعبية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات.. والتوافق على النظام الانتخابى وإتاحة آليات وتدابير لأشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشاريع".







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