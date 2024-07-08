جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي، وذلك بعد اعتماد مديرية التربية والتعليم بالجيزة جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024.

تعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بالجيزة خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م، وطلاب الشهادة الإعدادية في الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م، أما طلاب المرحلة الثانوية للصفين الأول والثانى الثانوي العام فتعقد امتحاناتهم خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.

وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي.

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية المهنية، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان)).

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد (اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء، والتاريخ).

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مواد (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والأحياء، والفلسفة والمنطق).

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مواد (اللغة الأجنبية الثانية، والكيمياء، وعلم النفس والاجتماع).

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.