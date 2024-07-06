جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024، والتي تنطلق في الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024.
وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، والتي تنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 1 أغسطس 2024م.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادة الهندسة.
-الثلاثاء 30 يوليو 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.
-الأربعاء 31 يوليو 2024: امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية.
-الخميس 1 أغسطس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية - خاص بالسعيدية الرياضية).