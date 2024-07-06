اليوم السابع
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جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

السبت، 06 يوليو 2024 01:19 م
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024، والتي تنطلق في الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024.

وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، والتي تنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 1 أغسطس 2024م.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادة الهندسة.

-الثلاثاء 30 يوليو 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

-الأربعاء 31 يوليو 2024: امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية.

-الخميس 1 أغسطس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية - خاص بالسعيدية الرياضية).

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امتحانات الدور الثاني

امتحانات

مواعيد امتحانات الدور الثاني

مديرية تعليم الجيزة

الجيزة

الشهادة الإعدادية




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