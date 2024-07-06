جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة

اعتمدت محافظة الجيزة جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024، والتي تنطلق في الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024.
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة.
أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي
-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.
ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي
-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.
ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي
-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.
جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الخامس