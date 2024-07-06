جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

اعتمدت محافظة الجيزة جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024، والتي تنطلق في الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

جداول امتحانات الدور الثانى للصف السادس الابتدائى



جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الخامس جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الخامس

جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الرابع الابتدائى