اليوم السابع
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جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة

السبت، 06 يوليو 2024 10:20 ص
جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة جداول امتحانات الدور الثانى
كتبت - مرام محمد

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اعتمدت محافظة الجيزة جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024، والتي تنطلق في الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

 

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جداول امتحانات الدور الثانى للصف السادس الابتدائى
 
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جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الخامس
 

 

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جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الرابع الابتدائى






امتحانات الدور الثاني

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مواعيد امتحانات الدور الثاني

مديرية تعليم الجيزة

الجيزة




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