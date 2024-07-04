جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات الدور الثاني بمراحل التعليم المختلفة للصفوف النقل الابتدائية والإعدادية وإتمام الشهادة الإعدادية والثانوية العام والفني خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 22 يوليو وحتى يوم الخميس 1 أغسطس 2024، وذلك وفقًا للجداول المعدة من قبل المديرية وموحدة بجميع الإدارات التعليمية.

واعتمدت المحافظة مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على النحو التالي:

1- المرحلة الابتدائية

للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

2- المرحلة الإعدادية

للصفين الأول والثاني الإعدادي.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

3- إتمام الشهادة الإعدادية

-خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

4- المرحلة الثانوية

للصفين الأول والثانى الثانوي العام.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.

5- التعليم الفني بجميع تخصصاته

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.



الصف الثاني الاعدادي



جدول امتحانات الصف الخامس



جدول امتحانات الصف السادس



جدول امتحانتات الصف الرابع اللابتدائي



مرحلة التعليم الاساسي



مواعيد امتحانات الدور الثاني



