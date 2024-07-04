اليوم السابع
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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني

الخميس، 04 يوليو 2024 04:18 م
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الدور الثاني  للعام الدراسي  2023/2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 22 يوليو حتى 3 أغسطس 2024.

 

وأشار أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات النقل الثانوي الفنى سيؤدون إلامتحانات في الفترة من الأحد 22 يوليو حتى السبت 3 أغسطس كما ستبدأ إمتحانات  الصف الرابع و الخامس والسادس  إلابتدائي وما يعادله  في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو ،  وإمتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية من الأحد 28 يوليو حتى السبت 3 اغسطس.


وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

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جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الاساسى

 

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جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الأساسى إعدادية الصم وضعاف السمع

 

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جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الاساسى القسم المهنى

 

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جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الاساسى الاعدادية الرياضية

 

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جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الاساسى أعدادية المكفوفين

 

 







القاهرة

جدول امتحانات الدزر الثاني

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