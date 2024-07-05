قيادات السعودية والإمارات تهنئ ستارمر بتوليه رئاسة حكومة بريطانيا

إيمان حنا

هنأ كل من الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات والأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، كير ستارمر بتوليه رئاسة حكومة بريطانيا متمنين له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار، وفق "واس" .

ومن جانبه، أضاف بن زايد ، فى تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إكس": أتطلع للعمل مع ستارمر خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا.

ومن جهة أخرى أعلن قصر باكنجهام منذ قليل ، تعيين كير ستارمر رسميًا رئيسا للوزراء فى بريطانيا، وذلك عقب تحقيق حزب العمال فوزا ساحقا فى الانتخابات التشريعية البريطانية التى جرت أمس الخميس، لينهى بذلك 14 عاما من حكم المحافظين.

وفى وقت سابق، أعلن قصر باكنجهام " القصر الملكى فى بريطانيا"، اليوم الجمعة، أن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، قبل استقالة ريشى سوناك، من منصبه رئيسا للوزراء.

وأوضح بيان للقصر - نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن سوناك اجتمع اليوم بالملك وقدم استقالته من منصبه بشكل رسمي، وأن الملك قبل الاستقالة.

وسيتمتع حزب العمال البريطانى بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل، بعدما ضمن أكثر من 340 مقعدا - أي أكثر من المقاعد الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والبالغ عددها 326 مقعدا - وبات بذلك مؤهلا لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.