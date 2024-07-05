اليوم السابع
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الجمعة، 05 يوليو 2024 09:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زعيم حزب العمال البريطانى بعد الفوز بالأغلبية فى الانتخابات: التغيير يبدأ الآن

الجمعة، 05 يوليو 2024 09:22 ص
زعيم حزب العمال البريطانى بعد الفوز بالأغلبية فى الانتخابات: التغيير يبدأ الآن سوناك وستارمر
لندن (أ ش أ)

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قال زعيم حزب العمال البريطانى كير ستارمر إن التغيير يبدأ الآن، وذلك عقب فوز حزبه بأغلبية الأصوات فى الانتخابات التشريعية البريطانية التى جرت فى المملكة المتحدة.

وأعرب ستارمر - فى خطاب لأنصاره بوسط لندن نقلته قناة "سكاى نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - عن شكره للناخبين الذين صوتوا لصالح حزبه، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها فرصة الآن عقب 14 عاما لاستعادة مستقبلها مرة أخرى.

وأضاف ستارمر أن هذا التفويض يأتي مصحوبا بمسئولية كبيرة، مشيرا إلى أن الفوز في الانتخابات يتم تحقيقه بشق الأنفس.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة قد أظهرت فوز حزب العمال البريطاني بالأغلبية عقب حصوله على 326 مقعدا من مقاعد البرلمان لينهي بذلك حكم حزب المحافظين الذي سيطر على مقاليد الحكم لمدة 14 عاما، وعاصر أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) .

 







زعيم حزب العمال البريطانى

زعيم حزب العمال البريطاني

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حزب العمال البريطاني

حزب المحافظين

حزب المحافظين البريطاني




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