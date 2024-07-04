اعرف علامات ارتفاع سكر الدم فى الأجواء الحارة.. أبرزها الخمول وتعكر المزاج

كتب – حسام الشقويرى

هل تعلم أن ارتفاع مستويات السكر المرتفعة في الدم تكون أكثر وضوحًا، في الصيف وخلال الأجواء الحارة، وتظهر الأعراض بعدة طرق وقد تختلف أيضًا بين الأشخاص حسب حالتهم الصحية. في حين أن الأعراض الكلاسيكية لارتفاع سكر الدم معروفة جيدًا، مثل زيادة العطش والتبول المتكرر والتعب، إلا أن بعض العلامات الأقل وضوحًا يمكن أن تكون ذات صلة خاصة خلال فصل الصيف. وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وهناك علامات غير شائعة لارتفاع مستويات السكر في الدم والتي قد يعاني منها الأشخاص خلال فصل الصيف وهي:

1. العطش المفرط

تحتاج الكلى إلى بذل جهد أكبر لتصفية السموم وامتصاص الجلوكوز الزائد في الصيف، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول وفقدان السوائل. هذا العمل الإضافي ينشط العطش حيث يحاول الجسم تعويض فقدان السوائل"، و من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب كميات كافية من الماء طوال هذا الموسم. سيكون مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل متكرر وتجنب المشروبات السكرية خيارًا حكيمًا.

2. زيادة وتيرة التبول

عندما تكون مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة، فإنها تسحب المزيد من الماء في البول، وبالتالي تزيد من إنتاج البول. فى محاولة للتخلص من السكريات الزائدة. لذلك، يجب مراقبة تناول السوائل عن كثب والتأكد من شرب كمية كافية من الماء.

3. عدم وضوح الرؤية

تتورم عدسات العين مما قد يؤدي إلى تغيرات في الرؤية. إن مراقبة مستويات السكر في الدم من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتناول الأدوية من أهم الأولويات.

4. جفاف الجلد والفم

يؤدي الجفاف في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى جفاف الفم والجلد. حافظ على ترطيب جسمك، واشرب الكثير من الماء، واستخدم الكريمات المرطبة، وراقب مستويات السكر في الدم. تجنب المشروبات التي تزيد من تفاقم الحالة.

5. تأخر التئام الجروح

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إعاقة الدورة الدموية وتلف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الشفاء. يعد الحفاظ على العناية المناسبة بالجروح والنظافة أمرًا ضروريًا لتجنب المضاعفات.

6. سوء المزاج وتغيرات الحالة النفسية

يمكن أن يؤدي تباين مستويات السكر في الدم إلى تغيير الحالة المزاجية والأداء الإدراكي، مما يؤدي إلى الحساسية وتقلب المزاج

7. الألم والخدر فى الأطراف

يؤدي اعتلال الأعصاب إلى الشعور بالوخز أو الألم أو الخدر، وخاصة في اليدين والقدمين. إن ممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على مستوى ثابت من سكر الدم هو الحل الصحيح.

8. الخمول

ارتفاع سكر الدم يحد من قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى التعب والإرهاق. إن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم أمر مهم للحفاظ على مستويات الطاقة".

9. العدوى

إن ارتفاع مستويات السكر في الدم يخلق جوًا إيجابيًا لنمو الخميرة، مما يؤدي إلى تكرار العدوى. يجب الحفاظ على النظافة الجيدة وإدارة مستويات السكر في الدم واستخدام العلاجات المضادة للفطريات حسب وصف الطبيب .

