نصائح طبية لعلاج تليف الكبد

كتبت فاطمة خليل

يلعب كبدك دورًا رئيسيًا في صحتك اليومية، وهو مسئول عن تصفية السموم والمواد الضارة الأخرى من الدم، كما أنه يساعد على الهضم، ويصنع الهرمونات والبروتينات، وينظم نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، ويقوم الكبد أيضًا بتخزين العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والحديد والجلوكوز، ويقوم بتفكيك السكر إلى مصدر وظيفي للطاقة عندما يحتاج جسمك إليه، نقدم فى هذا التقرير نصائح لعلاج الكبد التالف، بحسب موقع balance one. ما الذي يسبب تليف الكبد

يمكن للفيروسات أو السموم الناتجة عن الأدوية والملوثات أن تسبب أضرارًا جسيمة للكبد، وكذلك الحال بالنسبة لأمراض الكبد الوراثية أو اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي.

من أمثلة أمراض الكبد ما يلي:

الأمراض التي تسببها الفيروسات، مثل التهاب الكبد أ، والتهاب الكبد ب، والتهاب الكبد ج.



الأمراض الناجمة عن المخدرات أو السموم أو شرب الكحول، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض الكبد الدهني وتليف الكبد،



الأمراض الوراثية مثل داء ترسب الأصبغة الدموية ومرض ويلسون.

يحدث تليف الكبد عندما تتضرر خلايا الكبد بشدة ويتم استبدالها بأنسجة ندبية، يؤدي هذا النسيج الندبي إلى إبطاء تدفق الدم والسوائل الأخرى عبر الكبد، ما يعيق قدرته على طرد السموم. نصائح لعلاج تليف الكبد يعد علاج الكبد التالف في مرحلة الالتهاب أمرًا بالغ الأهمية ومع ذلك، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها منح الكبد فرصة للشفاء والتعافي.

1. عدم شرب الكحول السبب الأكبر لتليف الكبد - والوفاة بسبب أمراض الكبد - هو استهلاك الكحول المزمن، وهو أيضًا السبب الأكثر شيوعًا لعمليات زراعة الكبد

2. تناول الأطعمة المناسبة يجب عليك أيضًا التوقف عن الأطعمة "غير المرغوب فيها" التي تضغط على كبدك، وهذا يشمل الأطعمة المصنعة والأطعمة الدهنية والسكريات والأطعمة التي تحتوي على مكونات صناعية، ويجب أن تتم تصفية كل هذه العناصر بواسطة الكبد، ما يعني أنه يجب عليه العمل بجهد أكبر.

وبدلاً من ذلك، يمكن لنظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ومضادات الأكسدة أن يفعل العجائب للكبد التالف. الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ليست فقط أسهل في معالجة الكبد، ولكنها ستزود جسمك بالتغذية التي يحتاجها للتعافي.

اختر الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية مثل الخضروات الورقية والتوت، لأنها تحتوي على أعلى كميات من مضادات الأكسدة.

تحتوي الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والماكريل على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد مفيدة للغاية لتجديد الخلايا. تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا على تقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء.