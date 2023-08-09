ألم أسفل الحالب والتبول المتكرر.. احذر الأعراض الأولى لتكوين حصوات الكلى

كتبت رانيا عامر

يعاني الكثير من الأشخاص في السنوات الأخيرة من مشاكل في وظائف الكلي مما يؤدي بهم إلى الشعور الدائم بالقلق، وترجع أسباب اضطراب وظائف الكلى نتيجة تكوين الحصوات عليها، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

ومن جانبه أوضح الدكتور أرتور بوجاتيريوف أخصائي أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة، أن وظيفة الكلى هي تطهير الجسم، لذلك فإن أي اضطراب في وظيفتها قد تكون له عواقب وخيمة.

وتابع الطبيب: "يمكن أن تبقى الحصى فترة طويلة دون أي أعراض. لذلك غالبا ما يعلم الشخص بوجودها عندما يعاني من نوبة مغص كلوي، وألم شديد في أسفل الظهر يمكن أن ينتشر إلى أسفل البطن في الحالبين. كما يكتشف وجود الحصى في الكلى عفويا عند إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لأعضاء تجويف البطن الأخرى.

ووفقا له، غالبا ما ينتشر الألم من جانب واحد إلى أسفل على طول الحالب. وقد يصاحبه شعور بالغثيان والتقيؤ ، وألم عند التبول ،يمكن أن يشير ارتفاع درجة حرارة الجسم بصورة مفاجئة من دون أعراض أخرى كالأنفلونزا وأمراض البرد الأخرى، إلى وجود الحصى في الكلى. أو إلى وجود عدوى في المسالك البولية نشأت بسبب انسداد القناة البولية بحصى.

ويوضح الطبيب عوامل تطور المرض، ومنها عدم شرب كمية كافية من السوائل، وقلة النشاط البدني والإفراط في تناول الأطعمة المالحة.

وينصح الطبيب اذا شعر الشخص بالالم الشديد أسفل الظهر والتبول المتكرر مع دم ، بمراجعة الطبيب. لأن عدم علاج حصى الكلى يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بينها تلف الكلى .