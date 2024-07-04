أخبار × 24 ساعة.. الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

نائب وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": العدادات الذكية الحل الجذرى للقضاء على سرقات التيار

الرئيس السيسى يوجه الحكومة الجديدة والمحافظين باستكمال الإصلاح الاقتصادى.. إنفوجراف

مجلس الوزراء: الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

غدا أول مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد أداء اليمين الدستورية

وزير التعليم: سنعمل على التطوير التكنولوجى وتقليل الكثافة فى الفصول الدراسية

وزير الشئون النيابية والقانونية: الحكومة تحرص على التواصل الفعال مع الحوار الوطنى

وزير التموين: توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بجودة السلع واستقرار الأسعار

وزيرة التضامن: أحلم بخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر والعوز

وزير الخارجية الجديد يتعهد بالاستمرار فى الدفاع عن مصلحة مصر وأمنها القومى

الرئيس يوجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومى فى ظل التحديات غير المسبوقة