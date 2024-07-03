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مجلس الوزراء: الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

الأربعاء، 03 يوليو 2024 08:09 م
مجلس الوزراء: الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.







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اليوم السابع بلس




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