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وزير التموين: توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بجودة السلع واستقرار الأسعار

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:35 م
وزير التموين: توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بجودة السلع واستقرار الأسعار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تلبيه احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف إلي الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  ركزت على الحفاظ على استقرار الاسعار مع التأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن المستفيد من منظومة الدعم كما سيتم العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار أسعار  السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة الى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم . 

جاء ذلك عقب وصول  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الى ديوان عام الوزارة  بمقر العاصمة الإدارية بعد أداء حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية   وكان في استقباله الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق حيث قدم مقدماً له التحية والتقدير ويدعو الله ان يوفقه لما فيه الخير لبلدنا الحبيب

وأضاف الدكتور شريف فاروق ان الفترة القادمة ستسير طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية  ورئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالإضافة الى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الاخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة واسواق الجملة والنصف جملة اضافة الى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوي الاداء والخدمات المقدمة للمواطنين

 







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