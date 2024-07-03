نائب وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": العدادات الذكية الحل الجذرى للقضاء على سرقات التيار

كتبت رحمة رمضان

كشفت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مواجهة سرقات التيار الكهربائي أمر لا تهاون فيه للحفاظ على مستحقات الدولة والحفاظ أيضا على ما تم تطويره بالشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية بسبب هذه التعديات.

وأضافت مشالى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحل الجذرى لظاهرة سرقات التيار الكهربائي هو الاعتماد على العدادات الذكية فى جميع مهمات الشبكة بالإضافة إلى الاعتماد عليها فى محاسبة المشترك، لافتا إلى أنه سيتم وضع خطة عمل سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الأزمة فى اسرع وقت ممكن.

وقالت مشالى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تبذل قصارى جهدها لمواجهة سارقى التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطور كبير في انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار.