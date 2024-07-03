وزير التعليم: سنعمل على التطوير التكنولوجى وتقليل الكثافة فى الفصول الدراسية

كتب رامى محيى الدين

أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بتنصيبه وزيرا للتربية والتعليم، موضحا أنه سيجري العمل على تنمية المهارات بشكل قوى، فضلا عن تطوير المعلمين؛ لأنهم أساس العملية التعليمية، وسنعمل على التطوير التكنولوجي وتقليل الكثافة في الفصول ونعمل على هذا الملف بشكل كبير.

وأوضح «عبد اللطيف» خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارات السابقة بنيت على اتجاه اعتماد الوسائل التعليمية في المقام الأول، على الفهم والاستيعاب والابتكار أكثر من الحفظ والتلقين، وسنكمل على ما سبق: «ربنا يعينا ونقدر نكمل حاجة كويسة».

وتابع وزير التعليم: "نعمل على بناء المستقبل خلال السنوات الماضية وشكل الدولة بعد 10 سنوات وتطوير العملية التعليمية بشكل كامل".

يستعد مجلس النواب عقب اداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية إمام الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الاستماع إلى برنامج الحكومة الذى يلقيه الدكتور مصطفى مدبولى أمام الجلسة العامة للمجلس، والذى من المتوقع ان تنعقد بالعاصمة الإدارية الأسبوع القادم.