اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: سنعمل على التطوير التكنولوجى وتقليل الكثافة فى الفصول الدراسية

الأربعاء، 03 يوليو 2024 07:08 م
وزير التعليم: سنعمل على التطوير التكنولوجى وتقليل الكثافة فى الفصول الدراسية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بتنصيبه وزيرا للتربية والتعليم، موضحا أنه سيجري العمل على تنمية المهارات بشكل قوى، فضلا عن تطوير المعلمين؛ لأنهم أساس العملية التعليمية، وسنعمل على التطوير التكنولوجي وتقليل الكثافة في الفصول ونعمل على هذا الملف بشكل كبير.

وأوضح «عبد اللطيف» خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارات السابقة بنيت على اتجاه اعتماد الوسائل التعليمية في المقام الأول، على الفهم والاستيعاب والابتكار أكثر من الحفظ والتلقين، وسنكمل على ما سبق: «ربنا يعينا ونقدر نكمل حاجة كويسة».

وتابع وزير التعليم: "نعمل على بناء المستقبل خلال السنوات الماضية وشكل الدولة بعد 10 سنوات وتطوير العملية التعليمية بشكل كامل".

يستعد مجلس النواب عقب اداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية إمام الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الاستماع إلى برنامج الحكومة الذى يلقيه الدكتور مصطفى مدبولى أمام الجلسة العامة للمجلس، والذى من المتوقع ان تنعقد بالعاصمة الإدارية الأسبوع القادم.







التغيير الوزارى 2024

الحكومة الجديدة

أسماء الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولى

موعد التغيير الوزارى

أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

أسماء التشكيل الوزاري الجديد

تغيير وزاري خلال ساعات

موعد التشكيل الوزاري الجديد

موعد حلف اليمين

أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024

التغيير الوزاري الجديد اليوم

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

حركة المحافظين

من هم الوزراء الراحلون

الوزراء الجدد

المحافظين الجدد

حركة المحافظين 2024

حكومة مدبولي الجديدة

الحكومة

الحكومة المصرية

الحكومة المصرية الجديدة

الحكومة تستقيل

تشكيل الحكومة الجديدة في مصر

اسماء الوزراء الحاليين

اسماء وزراء مصر الحاليين

رئيس وزراء مصر الجديد

التعديل الوزارى الجديد في مصر

مراسم حلف اليمين للحكومة المصرية الجديدة

مراسم حلف اليمين

مقر رئاسة الجمهورية

حكومة مدبولي

حكومة جديدة

حلف اليمين للحكومة الجديدة

اليوم السابع بلس




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة