اليوم السابع
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الأزهر يعلن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى للعام الدراسى 2024

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:15 م
الأزهر يعلن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى للعام الدراسى 2024 الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمي والأدبي، وقد بلغ  عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، 128408 طالبا وطالبة.

وجاءت المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام للقسم الأدبي:

المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%).

المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%).

‏المركز الثاني مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

المركز الرابع: سلمى سعيد عبد العزيز أحمد السعدييني، من معهد فتيات العباسية بالقاهرة، بمجموع 614  بنسبة  (97.46%).

المركز الخامس: عبد الله أحمد محمد عوض جمعة، من معهد دسوق، بمجموع 613 بنسبة (97.30).

المركز السادس: إنجي شكري محمد زيدان سليم، من معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز السادس مكرر: فاطمة عثمان عبد السميع محمود، من معهد فتيات بهواش بالمنوفية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز الثامن: حبيبة محمد محمود عبده البراوي: من معهد فتيات الغد المشرق بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز الثامن مكرر: ألاء أحمد إمام عاشور، فتيات المتبولي بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز العاشر: مريم جمال محمد محمود طرابية، معهد فتيات سيدي بشر بالإسكندرية، بمجموع 609 بنسبة (96.97%).


وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عددًا من الاتصالات الهاتفية ‏بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، حيث هنأ فضيلته أولياء أمور الطلاب على تفوقهم في هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم، وخلال هذا العام الدراسي؛ حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

 







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