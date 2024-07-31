بنسبة نجاح الشعبة العلمية 60.87%.. وكيل الأزهر يعلن أسماء أوائل القسم العلمي

أعلن الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، أسماء أوائل القسم العلمي بالثانوية الأزهرية للعام 2023/2024، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في القسم العلمي قد بلغت 60.87%، وجاء ترتيب الأوائل في القسم العلمي كالتالي:
المركز الأول: عمر محمد عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت أبو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 بنسبة (99.69%).
المركز الثاني: أحمد محمد عامر صادق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).
المركز الثاني مكرر: نفيسة محمد أحمد محمد العفيفي، من معهد فتيات عزبة البكري بالغربية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).
المركز الثاني مكرر: مريم عبدالمنعم محمد محمود خليل، من معهد فتيات سنجيد بالدقهلية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).
المركز الخامس: أحمد فرج أحمد فرج إبراهيم، من معهد كفر الشيخ بكفر الشيخ، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز الخامس مكرر: محمد محمود محمد منصور، من معهد أبوداود العنب بالدقهلية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز الخامس مكرر: إسلام محمد عبدالواحد جاد البنهاوي، من معهد دملو بالمنوفية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز الخامس مكرر: يوسف عبدالفتاح بدير عبدالحي الحسيني، من معهد الخلفاء الراشدين النموذيج بدمياط، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز الخامس مكرر: أحمد رضا أحمد رمضان، من معهد الطيبة بالدقهلية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز العاشر: إبراهيم لطفي عبدالرحمن السيد علي، من معهد طلائع الأزهر الخاص جسر السويس لغات بالقاهرة، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
المركز العاشر مكرر: الشفاء عبدالحارس عبدالواحد حسن، من معهد فتيات ساحل سليم بأسيوط، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
المركز العاشر مكرر: إسراء رضا عبدالحليم أحمد محمد، من معهد فتيات كوم بني مراس بالدقهلية، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
المركز العاشر مكرر: إسلام شاكر عبدالخالق محمد المراكبي، من معهد زرقان بالمنوفية، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
المركز العاشر مكرر: أماني سلطان محمود سيد أحمد، من معهد فتيات الدير بالأقصر، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
المركز العاشر مكرر: أنس محمد شعبان محمد سلامة، من معهد المنصورة النموذجي بالدقهلية، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
المركز العاشر مكرر: إسلام نبيل عبدالسلام إسماعيل غلو، من معهد الشهيد العقيد رامي حسنين بالبحيرة، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
المركز العاشر مكرر: مريم أحمد طه محمد طه، من معهد فتيات آل نوح النموذجي بالإسماعيلية، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
المركز العاشر مكرر: نهى عادل محمود شوكت موسى الوكيل، من معهد فتيات الزقازيق النموذجي بالشرقية، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
المركز العاشر مكرر: رحاب جمال خميس أحمد البدراوي، من معهد فتيات ديرب نجم بالشرقية، بمجموع 645 بنسبة (99.23%).
وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أجرى أمس الثلاثاء، عددًا من الاتصالات الهاتفية بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على بذلوه من جهد ومشقة خلال مسيرتهم وخلال هذا العام الدراسي حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.
كما هنأ فضيلته أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا للطلاب مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفي مجتمعاتهم، وأن ينشروا العلم وثقافة التفوق والاجتهاد في المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب التقدم والنجاح.