اليوم السابع
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بنسبة نجاح الشعبة العلمية 60.87%.. وكيل الأزهر يعلن أسماء أوائل القسم العلمي

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:00 م
بنسبة نجاح الشعبة العلمية 60.87%.. وكيل الأزهر يعلن أسماء أوائل القسم العلمي الدكتور محمد ‏عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر
كتب لؤى على - تصوير خالد كامل

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أعلن الدكتور محمد ‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان ‏نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، أسماء أوائل القسم العلمي بالثانوية الأزهرية للعام 2023/2024، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في القسم العلمي قد بلغت 60.87%، وجاء ترتيب الأوائل في القسم العلمي كالتالي:
 
المركز الأول: عمر محمد ‏عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت أبو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 بنسبة (99.69%).
 المركز ‏الثاني: أحمد محمد عامر صادق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بمجموع 647 ‏بنسبة (99.54%).
 ‏المركز الثاني مكرر: نفيسة محمد أحمد محمد العفيفي، من معهد فتيات عزبة البكري ‏بالغربية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).
 المركز الثاني مكرر: مريم عبدالمنعم محمد محمود خليل، من معهد فتيات ‏سنجيد بالدقهلية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).‏
المركز الخامس: أحمد فرج أحمد فرج إبراهيم، من معهد كفر الشيخ بكفر الشيخ، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
 المركز ‏ الخامس مكرر: محمد محمود محمد منصور، من معهد أبوداود العنب بالدقهلية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
 ‏المركز الخامس مكرر: إسلام محمد عبدالواحد جاد البنهاوي، من معهد دملو بالمنوفية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
 المركز الخامس مكرر: يوسف عبدالفتاح بدير عبدالحي الحسيني، من معهد الخلفاء الراشدين النموذيج بدمياط، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز الخامس مكرر: أحمد رضا أحمد رمضان، من معهد الطيبة بالدقهلية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز ‏العاشر: إبراهيم لطفي عبدالرحمن السيد علي، من معهد طلائع الأزهر الخاص جسر السويس لغات بالقاهرة، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: الشفاء عبدالحارس عبدالواحد حسن، من معهد فتيات ساحل سليم بأسيوط، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: إسراء رضا عبدالحليم أحمد محمد، من معهد فتيات كوم بني مراس بالدقهلية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: إسلام شاكر عبدالخالق محمد المراكبي، من معهد زرقان بالمنوفية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: أماني سلطان محمود سيد أحمد، من معهد فتيات الدير بالأقصر، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: أنس محمد شعبان محمد سلامة، من معهد المنصورة النموذجي بالدقهلية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: إسلام نبيل عبدالسلام إسماعيل غلو، من معهد الشهيد العقيد رامي حسنين بالبحيرة، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: مريم أحمد طه محمد طه، من معهد فتيات آل نوح النموذجي بالإسماعيلية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: نهى عادل محمود شوكت موسى الوكيل، من معهد فتيات الزقازيق النموذجي بالشرقية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: رحاب جمال خميس أحمد البدراوي، من معهد فتيات ديرب نجم بالشرقية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
 
وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أجرى أمس الثلاثاء، عددًا من الاتصالات ‏الهاتفية بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم في ‏هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم وخلال هذا العام الدراسي حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏
 
كما هنأ فضيلته أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود لتحفيز ‏ومساعدة أبنائهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا للطلاب ‏مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفي مجتمعاتهم، وأن ينشروا العلم ‏وثقافة التفوق والاجتهاد في المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب التقدم ‏والنجاح.‏
 






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