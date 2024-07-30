الإمام الأكبر يهنئ طلاب فلسطين لحصولهم على المراكز الأولى بالثانوية الأزهرية

كتب: لؤى على

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية وتهنئة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لهم قائله "رغم الآلام والعدوان الصهـيونى الغاشم، الإمام الأكبر يهنئ تليفونيا أوائل الشهادة الثانوية_الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية - المركز الأول علمى وأدبى، للعام الدراسي 2024/2023م".

ونشرت أيضا فيديو مكالمة شيخ الأزهر للطالبة معلقه عليه "بهجة وفرحة الطالبة الفلسطينية "رؤى" بمكالمة #شيخ_الأزهر.. والإمام الأكبر يهنئها لحصولها على المركز الثانى فى القسم العلمى لمعاهد الأزهر فى غزة فلسطين".

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، عددًا من الاتصالات الهاتفية ‏بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم في هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم، وخلال هذا العام الدراسي؛ حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

كما هنَّأ فضيلته أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود لتحفيز ‏أبنائهم ومساعدتهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا للطلاب ‏مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفي مجتمعاتهم، وأن ينشروا العلم ‏وثقافة التفوق والاجتهاد في المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب التقدم ‏والنجاح.‏