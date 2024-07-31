اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 50.5%

كتب لؤى على - تصوير خالد كامل

وأكد أنه لم يتم تسريب أى امتحان علي الإطلاق أو خروج الأسئلة عن المنهج مطلقا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي وتذليل العقبات ضمانا لنجاح الامتحانات.