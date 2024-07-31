اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 50.5%

أعلن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024، بنسبة نجاح 50.5%، القسم الأدبي 42.6%، والعلمى 60.87%.
وأكد أنه لم يتم تسريب أى امتحان علي الإطلاق أو خروج الأسئلة عن المنهج مطلقا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي وتذليل العقبات ضمانا لنجاح الامتحانات.
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.