اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 50.5%

الأربعاء، 31 يوليو 2024 01:49 م
اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 50.5% الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر
كتب لؤى على - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024، بنسبة نجاح 50.5%، القسم الأدبي 42.6%، والعلمى 60.87%.
 
وأكد أنه لم يتم تسريب أى امتحان علي الإطلاق أو خروج الأسئلة عن المنهج مطلقا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي وتذليل العقبات ضمانا لنجاح الامتحانات.
 
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

 







بوابة الأزهر الإلكترونية

اوائل الثانويه الازهريه

لينك نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الثانوية 2024

بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية

اواءل الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس

بوابة الازهر الالكترونيه

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الثانوي

اوئل الثانوية الازهرية

اوائل الثانوية الازهرية 2024

نتيجة الثانوية الازهرية 2024 برقم الجلوس

اوائل الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر

نتيجة الثانوية الازهرية 2024

بوابة الازهر الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية

نتيجة الازهرية الثانوية

نتيجة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة