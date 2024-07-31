وكيل الأزهر الشريف ورئيس الجامعة يستقبلان محافظ القاهرة

كتب: لؤى على

استقبل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ السيد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وتأتى زيارة السيد المحافظ في إطار استضافة جامعة الأزهر لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما كان في استقباله الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة.

واستقبل فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ السيد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى.

وتأتى زيارة الوزير فى إطار استضافة جامعة الأزهر لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما كان فى استقباله الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة.